Christian Martinoli revela a su FAVORITO para ganar La Granja VIP Segunda Temporada
Christian Martinoli visita Ventaneando para hablar sobre los próximos compromisos de la Selección Mexicana… ¡Y reveló a su favorito de La Granja VIP Segunda temporada!
Christian Martinoli se hace presente en los foros de Ventaneando para hablar sobre los próximos compromisos de la Selección Mexicana, ahora que Rafa Márquez debutará como Director Técnico ante Colombia en Estados Unidos. Durante su paso por nuestro programa, el periodista deportivo aprovechó para revelar a su FAVORITO para ganar La Granja VIP Segunda Temporada.