¿Christian Nodal sale en defensa de la familia Aguilar? Supuestos mensajes del cantante salen a la luz
Emiliano Aguilar publicó fuertes mensajes que sugieren que Christian Nodal lo llamó mantenido y salió en defensa de la familia Aguilar.
Un fin de semana lleno de polémicas de la familia Aguilar. El escándalo se salió de control, pues en la cuenta del perro que tiene Pepe Aguilar se publicó una foto donde hacen burla y comparación a Emiliano y, posteriormente, se disculparon en la misma cuenta.
Christian Nodal
