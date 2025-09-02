Esta es la luna ideal para que las mujeres se corten el cabello en septiembre, según la IA

Es muy normal que una persona tenga alguna curiosidad por realizarse un cambio en su apariencia, entre los más comunes se puede encontrar el cortarse el cabello. Sin embargo, existe una creencia donde este cambio se debe de realizar de acuerdo a la Luna, ya sea por temas de buena suerte o para que el corte tenga un efecto positivo.

De acuerdo con los conocedores en el tema, la fase lunar influye en los efectos del corte y en la forma en que va a lucir el cabello, por tal razón, aquí te diremos cuáles son esas fechas clave para este mes de septiembre, esto según un análisis hecho por la inteligencia artificial.

¿Cuál es la mejor fecha para hacerse un corte de cabello, según la IA?

La IA mencionó que la Luna Llena del 7 de septiembre es el mejor día para poder hacerse un corte, ya que está lleno de poder y eso te ayudará a estimular el crecimiento, por lo que es la fecha ideal para hacerte ese cambio de look que has pensado por meses.

El 14 de septiembre, sucederá el Cuarto Menguante, por lo que la energía tiende a bajar de forma considerable, es la fecha ideal para las personas que no buscan que el cabello crezca rápido. Entre los cortes recomendados para quienes buscan tener un estilo corto existen diferentes cortes como el bob, el pixie o el clavicut.

La Luna Nueva llega el próximo 21 de septiembre, pero es una fecha en que nunca se aconseja cortar el cabello, pues tendrá un crecimiento muy lento, las puntas podrían no recuperarse. Por lo que las personas que buscan un estilo con el cabello largo, deben evitar las visitas a la estética.

Por su parte, el 30 de septiembre, sucederá el Cuarto Creciente, esta fecha será ideal para despuntar o quitar lo dañado, pues la energía va a garantizar una recuperación oportuna.

