Alerta para 3 signos zodiacales que podrían vivir su semana más complicada del año

El arranque de septiembre de 2025 llega con tensiones que no todos los signos del zodiaco podrán manejar con facilidad. Las configuraciones celestes señalan un tramo lleno de exigencias y resoluciones difíciles, especialmente para tres de ellos que tendrán que moverse con precaución en los primeros días. La influencia de Saturno en Piscis junto con la acción de Marte provoca un ambiente cargado de fricciones, dudas y agotamiento, capaz de repercutir tanto en lo íntimo como en lo profesional.

¡Luce espectacular con vestidos hechos con flores naturales! TV Azteca [VIDEO] ¡Técnicas impresionantes! En Ponte Bonita, la sección consentida de Kristal Silva, nos deleitamos con una pasarela de vestidos hechos con flores naturales. ¡Looks increíbles!

Tres signos enfrentarán la semana más dura del año

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril): Durante los primeros días de septiembre, Aries atravesará una etapa cargada de tensión. La acción de Marte despierta una actitud precipitada que puede llevarlo a responder sin pensar, ocasionando roces innecesarios. En el plano afectivo, conviene no caer en discusiones repentinas ni dejarse llevar por ilusiones poco realistas al iniciar vínculos. En lo laboral, la prisa podría provocar descuidos que resten eficacia a su rendimiento. El consejo principal será detenerse antes de decidir y evitar arriesgar capital en propuestas que no estén del todo definidas.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero): Para Capricornio, los próximos días traerán un aumento de obligaciones que podrían generar cansancio y desmotivación. La carga profesional se intensifica y, si no aprende a establecer límites claros, terminará sintiendo presión y fastidio. En el ámbito sentimental, mantener el diálogo será clave para que la pareja no perciba indiferencia o frialdad. Por otra parte, la astrología sugiere postergar desembolsos importantes y recordar que compartir responsabilidades no es una muestra de debilidad, sino una forma de alcanzar mayor armonía en su vida diaria.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre): A pesar de estar transitando su propio ciclo solar, Virgo no encontrará calma al iniciar el mes. La retrogradación de Mercurio intensifica su carácter detallista y lo vuelve más inquieto. En la vida amorosa, la necesidad de tener todo bajo control puede ocasionar fricciones, mientras que en lo profesional, el exceso de minucias lo hará perder tiempo en cuestiones poco relevantes. Para evitar complicaciones con el dinero, conviene dejar en pausa los gastos repentinos. Este signo tendrá que aprender a soltar, aceptar el ritmo natural de las cosas y no castigarse exigiendo perfección en cada paso.