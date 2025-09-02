Trucos caseros para expulsar las malas energías y devolverle la paz a tu hogar

Conservar un espacio sereno no siempre se logra con muebles bonitos o limpieza constante. Muchas veces, la energía pesada se acumula y provoca tensiones, agotamiento o un aire denso que incomoda. Señales como flores que se secan, aparatos que se dañan o un ambiente sofocante muestran esa carga invisible.

Lo positivo es que hay maneras fáciles y accesibles para todos que ayudan a purificar cada rincón. Son gestos simples que usan aromas, sonidos, objetos naturales y movimientos pensados para alejar lo malo y permitir que llegue lo bueno.

¿Cómo aprender a soltar a los hijos? La psicóloga Dra. Carolina Saracho dio útiles consejos TV Azteca [VIDEO] ¿No soltar a los hijos es egoísmo? ¿En qué momento se debe dejar ir a los hijos? La psicóloga, Dra. Carolina Saracho, nos dio útiles consejos para aprender a soltar a los hijos.

5 trucos efectivos para limpiar tu casa

1. Vinagre y agua para purificar: Un remedio tradicional consiste en fregar el suelo con una preparación de vinagre diluido en agua. Se aconseja comenzar desde las zonas más internas y terminar en la entrada principal, cuidando los rincones poco iluminados. Este sencillo hábito no solo mantiene limpio, también ayuda a liberar la energía pesada acumulada.

2. Velas para iluminar y proteger: El fuego se considera un gran transformador. Colocar velas hechas a mano, preferiblemente de tonos claros como blanco o amarillo, en la sala central contribuye a disipar lo negativo. Para reforzar el ambiente, se pueden sumar fragancias como canela, vainilla o sándalo.

3. Hierbas y sahumerios para armonizar: Quemar plantas como ruda, lavanda, romero o palo santo es una costumbre ancestral para equilibrar los ambientes. Solo basta encender un atado o un sahumerio y recorrer cada cuarto permitiendo que el humo alcance esquinas y armarios.

4. Sal para bloquear lo negativo: Este mineral funciona como un gran aliado contra las malas vibras. Basta con dejar recipientes pequeños con sal en distintos espacios de la casa por tres noches. Después, lo ideal es disolverla en agua y aprovecharla para fregar el suelo, eliminando toda energía densa.

5. Ritmo y movimiento para refrescar: Los sonidos también ayudan a despejar lo cargado. Poner música animada, repetir mantras o hacer sonar campanas y maracas mientras se recorre la casa trae ligereza. Cambiar de lugar algunos muebles y abrir ventanas cada día multiplica la sensación de aire nuevo y armonía.

