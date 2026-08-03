EN EXCLUSIVA: Christian Nodal desata euforia en Tlaxcala y es captado en casa de Carlos Rivera con Ángela Aguilar
El cantante reunió a miles de seguidores en una noche llena de música, ovaciones y especulaciones sobre quiénes lo acompañaban fuera del escenario.
Christian Nodal ofreció un exitoso concierto en la Feria de Huamantla, Tlaxcala, donde convivió con sus fans al finalizar el espectáculo fue a hospedarse a la Casa Huamantla, propiedad de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, acompañado por Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.