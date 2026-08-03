EN EXCLUSIVA: Dulce María habla de su nueva etapa como mamá y revela su nueva faceta profesional

A cuatro meses del nacimiento de su segunda hija, Dulce María compartió cómo vive su proceso de recuperación, la maternidad y la decisión de no tener más hijos. Durante la presentación del libro de su esposo, Paco Álvarez, también habló sobre el estancamiento de los proyectos pendientes de RBD, como el documental y el material inédito de la gira.