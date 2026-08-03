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Ernesto D’Alessio debutará en Mentidrags con un emotivo homenaje a Lupita D’Alessio

El cantante confirmó su llegada a una de las producciones teatrales más exitosas del país, donde sorprenderá con un personaje muy especial.

Después de varios años en conversaciones para integrarse a Mentiras, Ernesto D’Alessio anunció que debutará en Mentidrags, la versión drag del exitoso musical producido por Alejandro Gou. El cantante indicó que interpretará un personaje inspirado en su madre, Lupita D’Alessio.

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