Ernesto D’Alessio debutará en Mentidrags con un emotivo homenaje a Lupita D’Alessio
El cantante confirmó su llegada a una de las producciones teatrales más exitosas del país, donde sorprenderá con un personaje muy especial.
Después de varios años en conversaciones para integrarse a Mentiras, Ernesto D’Alessio anunció que debutará en Mentidrags, la versión drag del exitoso musical producido por Alejandro Gou. El cantante indicó que interpretará un personaje inspirado en su madre, Lupita D’Alessio.