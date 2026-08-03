EN EXCLUSIVA: Yuri revela que sobrevivió a un cáncer de intestino que mantuvo en secreto por años

En Exclusiva para las cámaras de Ventaneando Yuri reveló que hace cuatro años fue diagnosticada con cáncer de intestino, enfermedad que descubrieron de manera fortuita mientras era operada de la vesícula durante la pandemia. La intérprete explicó que el tumor fue detectado a tiempo, lo que evitó complicaciones mayores, y confesó que decidió mantener el diagnóstico en privado.