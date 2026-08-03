Ixdit se quiebra al hablar de su hijo en MasterChef 24/7 y el Chef Diego Niño le da un poderoso consejo

Las emociones están sobrepasando a Ixdit en MasterChef 24/7, en especial por la eliminación de Jazmín, pues admitió que le será difícil ya no tener su compañía. Además, entre lágrimas confesó que le afectó mucho no tener noticias de Santi, su hijo, pues creyó que tendría esta sorpresa igual que el resto de sus compañeros. Por lo que al verla tan afectada, el Chef Diego Niño le recomendó seguir mostrando la fortaleza que siempre la ha distinguido y le aseguró que su familia debe querer verla feliz, aunque no puedan decírselo ahora mismo.

