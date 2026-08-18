Chyno Miranda estalla al ser cuestionado sobre sus trances de salud: “¡Papi, yo estoy bien!”

¡Chyno Miranda está de vuelta! El querido músico está de estreno con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Radio Venezuela, el cual es una colaboración con su ya buen amigo, Nacho. Al dirigirse a la prensa, el artista se mostró alegre con su regreso a la música, aunque no reaccionó de la mejor manera cuando lo cuestionamos sobre sus antiguos trances de salud: “¡Papi, yo estoy bien!”.