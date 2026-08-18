Alexis Hernández Peña presenta su cortometraje, “Delirio”: “Es muy importante abordar la salud mental”

¡Invitado de lujo en Ventaneando! Nuestros foros reciben al joven cineasta Alexis Hernández Peña para hablar sobre su más reciente cortometraje, “Delirio”, Se trata de un thriller psicológico que parte de diversos temas de salud mental. La obra ha ganado múltiples galardones, incluido el premio a Mejor Filme Hispano en el Festival de Cannes y se encuentra disponible completamente gratis en Youtube. Aquí los detalles.