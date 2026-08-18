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Exclusiva: Shanik Aspe y Mauricio Odiardi renuevan sus votos en Italia

Shanik Aspe y Mauricio Odiardi renovaron sus votos de amor con una lujosa celebración en Italia y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes.

Shanik Aspe y Mauricio Odiardi renovaron sus votos de amor con una lujosa ceremonia en Italia, misma a la que acudieron las cámaras de Ventaneando. La feliz pareja estuvo acompañada por familiares, amigos y seres cercanos. A continuación, te compartimos las imágenes exclusivas de la celebración.

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