MasterChef 24/7: El antojo picante de Michelle en la carnita asada que sorprendió a sus compañeras (VIDEO)

La tarde de este martes, previo a la gala de “Beneficios y Castigos” en MasterChef 24/7 en la que un cocinero será eliminado, los concursantes prepararon una carnita asada para dos invitadas especiales. El momento fue aprovechado por Michelle para cumplir con un antojo picante, ya que se comió un chile serrano asado al que le puso guacamole y pico de gallo. La acción hizo reaccionar a Ixdit y Carmen, que se sorprendieron con la extraña botana.