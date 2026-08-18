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Laura Flores vive momentos de tensión en el aeropuerto al intentar viajar con su perrita

Laura Flores vivió momentos de verdadera tensión luego de que una aerolínea le pusiera ciertas trabas al intentar viajar con su perrita de servicio.

Laura Flores se sincera sobre los momentos de tensión que vivió en el aeropuerto luego de que una aerolínea le pusiera ciertas trabas al intentar viajar con su perrita de servicio. Afortunadamente, todo se solucionó. Al dirigirse a la prensa, la actriz también nos contó sobre su reciente retiro de implantes mamarios por recomendación médica. No obstante, se negó a ahondar en su tormentoso matrimonio con Sergio Fachelli.

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