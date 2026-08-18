Manuel Turizo se pronuncia sobre el terremoto que sacudió Colombia: “Es bien triste”

Manuel Turizo aterrizó en Monterrey, Nuevo León, donde fue captado por las cámaras de Ventaneando. Al dirigirse a la prensa, el artista se pronunció sobre el reciente terremoto que sacudió a su natal Colombia. “Es bien triste, es bien complicado”; reveló el músico. El cantante también aprovechó para pronunciarse sobre su aparición en la playlist de Barack Obama, así como sus planes a futuro con su actual pareja.