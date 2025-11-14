“No poder defender a tu madre”, Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, revela que sufrió violencia en la infancia
En exclusiva, Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, reveló para Ventaneando episodios de violencia que sufrió durante varios años en su infancia.
Aunque es muy conocido en el mundo digital, Cibad Hernández saltó a la fama por su relación amorosa con Alicia Villarreal. En exclusiva, reveló para Ventaneando episodios de violencia que sufrió durante varios años en su infancia. Además, contó cómo él y la cantante mexicana llevan su relación con sus hijos. Aquí los detalles.
