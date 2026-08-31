EN EXCLUSIVA: Claudia Ruiz gana MasterChef 24/7 y revela en qué gastará los 2 millones de pesos

Claudia Ruiz hizo historia al convertirse en la ganadora de MasterChef 24/7, imponiéndose en la gran final ante Ixdit Vega, Flor Ramírez y Lancer. Tras recibir el trofeo y los dos millones de pesos, la cocinera reveló que cumplirá dos grandes sueños con su premio: someter a su papá a una operación de ojos y abrir la panadería que siempre ha querido.