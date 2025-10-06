inklusion logo Sitio accesible
¡Así se vivió el concierto de Alejandro Fernández en la CDMX!

Ventaneando
En homenaje a su padre, Alejandro Fernández hizo una escala para ofrecer un gran concierto en el antiguo Foro Sol, donde cantó junto a Camila Fernández, su hija. Entre otros temas, ‘El Potrillo’ interpretó grandes éxitos de Vicente Fernández y también compartió el escenario con Edén Muñoz.

