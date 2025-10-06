Atleta de Exatlón México participará en una carrera deportiva cuyo acceso es gratis: ¿de quién se trata?

La disciplina y el deporte siguen marcando el camino de una exintegrante del Equipo Azul. Su paso por Exatlón México fue breve, pero dejó huella en los fans por su carisma, entrega y formación militar. Hoy, vuelve a dar de qué hablar al confirmar su participación en una carrera deportiva gratuita abierta al público y hacer la invitación a todo aquel que desee ser parte de ese reto.

¿Quién es la atleta de Exatlón México que participará en la Carrera del Ejército?

Se trata de la Sargento Giovana Villegas, competidora de la séptima temporada de Exatlón México, quien formó parte del Equipo Azul. Aunque su participación fue breve, su presencia destacó por su temple, energía y mensaje de unión entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

Desde su salida del programa, la también influencer del Ejército retomó sus actividades como parte del grupo de influencers de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde comparte contenido institucional y promueve la cultura física, además de mostrar el trabajo militar y algunas de sus aficiones.

La Sargento Giovanna compartió la información sobre la carrera en sus historias de Instagram

¿Cuándo será la carrera y cómo participar?

La carrera deportiva “La Gran Fuerza de México” está organizada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Se llevará a cabo el 19 de octubre de 2025 a las 7:30 a. m., con salida y meta en el Campo Militar No. 1-A en Ciudad de México. Las rutas serán de 5 y 10 kilómetros y la participación es completamente gratuita.

A través de sus historias en Instagram, la Sargento Giovana confirmó que estará presente en el evento. Además, respondió dudas frecuentes de sus seguidores, como el proceso de inscripción (del 9 al 11 de octubre a través de las redes sociales de la @defensamx) y recordó que la carrera es exclusiva para mayores de 18 años.

La Sargento Giovanna compartió la información sobre la carrera en sus historias de Instagram

Más allá del uniforme y las competencias, Giovana Villegas ha sabido conectar con el público desde distintas trincheras. Su participación en Exatlón México la hizo visible como atleta, y al mismo tiempo, consolidó su rol como figura cercana, auténtica y comprometida, un enlace perfecto entre la vida militar y la ciudadanía.

Ahora, con su próxima participación en una carrera abierta, vuelve a demostrar que el espíritu deportivo no termina cuando se apagan las cámaras. ¡Allá nos vemos, sargento Gio!