“Gracias por no ir a ver a Carín León”; Cristian Castro hace historia en Las Vegas

¡La música latina se apodera de Las Vegas! Cristian Castro se hace presente en la Ciudad del Pecado para ofrecer un par de conciertos como parte de la celebración de las fiestas patrias. A lo largo de su presentación, el intérprete de “Azul” no dudó en bromear sobre la reciente residencia de Carín en la Esfera: “Me da mucho gusto verlos hoy; gracias por no ir a ver a Carín León”. Entre los asistentes al evento, estuvo su madrina Olga Breeskin, quien platicó en exclusiva para nuestras cámaras.