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“Lo que pasa en Las Vegas, ¿dónde se queda…?”; ¡Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaccionan a los rumores de reconciliación!

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaccionan a los rumores de una reconciliación tras viajar juntos a Las Vegas.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann parecen confirmar los rumores de reconciliación durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México: “Lo que pasa en Las Vegas, ¿dónde se queda…?”; expresó el actor. Sus declaraciones llegan luego de ser captados juntos - y de manera muy cariñosa - en Las Vegas, Nevada.

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