“Lo que pasa en Las Vegas, ¿dónde se queda…?”; ¡Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaccionan a los rumores de reconciliación!
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaccionan a los rumores de una reconciliación tras viajar juntos a Las Vegas.
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann parecen confirmar los rumores de reconciliación durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México: “Lo que pasa en Las Vegas, ¿dónde se queda…?”; expresó el actor. Sus declaraciones llegan luego de ser captados juntos - y de manera muy cariñosa - en Las Vegas, Nevada.