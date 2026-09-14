La Bebeshita arrasa en las pruebas y peleará por ser CAPATAZ en la segunda semana de La Granja VIP (VIDEO)

La Bebeshita clasificó a la gran final de la Prueba del Capataz. A pesar de haber comenzado en desventaja por el buen desempeño de Niurka Marcos, la creadora de contenido se recompuso en los minutos finales y se quedó con la prueba. Ahora luchará junto a Manelyk González, Fernando Lozada y Pascal Nadaud por ser la Capataz de la segunda semana dentro de La Granja VIP.