“¡Explotó el cerro!”; así se vivió la primera gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada

La primera gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada tuvo lugar este domingo, 13 de septiembre. Aquí te compartimos los mejores momentos y la reacción del panel de Críticos y la co-conductora, Kristal Silva, al encontronazo entre Manelyk y Niurka, quienes platicaron en exclusiva con las cámaras de Ventaneando.