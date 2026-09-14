Exclusiva: “Estoy muy feliz”; Jorge D’Alessio habla sobre su nuevo romance

Jorge D’Alessio se sincera con las cámaras de Ventaneando sobre su nuevo romance con Daniela, tras su polémico divorcio con Marichelo Puente. El músico se presentó en Las Vegas, Nevada, junto a Matute, como parte de la celebración de las fiestas patrias. La agrupación aprovechó nuestro lente para reaccionar a la cancelación de último minuto de su colega, Carín León. Entérate de todos los detalles aquí.