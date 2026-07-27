Cristian Castro presenta a su nueva novia: quién es Ángela la mujer que conquistó al cantante

Cristian Castro volvió a dar de qué hablar al confirmar que tiene una nueva novia la cual fue identificada como Ángela, la pareja fue captada luego de que Castro ofreciera un concierto en Puebla y aunque ella evitó aparecer frente a las cámaras, él habló con entusiasmo sobre su relación y elogió la belleza de la joven y aseguró que es mexicana.