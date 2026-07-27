Alex y Chela Lora renuevan sus votos matrimoniales durante concierto

Alex Lora y su esposa, Chela Lora, renovaron sus votos matrimoniales tras 46 años de casados durante el concierto con el que El Tri celebró su 58 aniversario en el Palacio de los Deportes. En medio de un altar instalado sobre el escenario y con Monseñor Diego Monroy oficiando la ceremonia, la pareja reafirmó su compromiso ante más de 15 mil asistentes.