¡'Brillando’ como siempre! Belinda deslumbró en Los Ángeles junto a Cher
Belinda deslumbró y convivió con sus fans, habló de Mentiras All Stars y de su fiesta de Halloween. ¡Ojo a lo que nos ‘regaló' con Paco de Miguel!
TV Azteca
Durante un lujoso evento en Los Ángeles, Belinda deslumbró a los asistentes y convivió con sus fans. Para las cámaras de Ventaneando, habló de las nuevas fechas de Mentiras All Stars y aseguró estar preparando sorpresas para su fiesta de Halloween. ¡Ojo al hilarante momento que nos regaló junto a Paco de Miguel!
Galerías y Notas Azteca UNO