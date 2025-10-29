¡'Brillando’ como siempre! Belinda deslumbró en Los Ángeles junto a Cher

Durante un lujoso evento en Los Ángeles, Belinda deslumbró a los asistentes y convivió con sus fans. Para las cámaras de Ventaneando, habló de las nuevas fechas de Mentiras All Stars y aseguró estar preparando sorpresas para su fiesta de Halloween. ¡Ojo al hilarante momento que nos regaló junto a Paco de Miguel!