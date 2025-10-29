¡La Capataz rompió el silencio! La Bea habló sobre las actitudes de Manola Díez: ¿qué dijo?

Los ánimos en La Granja VIP están cada vez más tensos y uno de los roces más recientes gira en torno a las actitudes de Manola Díez, quien desde la tarde del martes ha mostrado su malestar por un asunto que, aunque parece menor, ha escalado bastante: todo inició por una taza de café. Después de que ese incidente detonara una cadena de reacciones y enojos, fue La Bea quien por fin expresó su opinión de forma clara.

¿Qué dijo La Bea sobre el comportamiento de Manola Díez?

Durante una sobremesa, mientras charlaba con Teo, La Bea no pudo evitar comentar la tensión que Manola continúa generando. Aunque intentó ser paciente y comprensiva, sobre todo al considerar que Manola ha compartido temas delicados sobre su salud mental, la Capataz dejó claro que sus límites ya fueron alcanzados.

Le explicó a Teo que no le agradan las actitudes agresivas ni los comentarios que Manola continúa expresando, especialmente aquellos en los que le recuerda constantemente que la salvó en el pasado cuando fue nominada. La Bea fue firme al decir que eso no le da derecho a ser grosera ni a faltarle al respeto a ella ni a nadie.

Lo que comenzó como una solicitud de una taza de café que derivó en un incidente donde se requería que varios tomaran café para no desperdiciar recursos, se transformó en un foco de tensión dentro de La Granja VIP con la acusación de estar negando los alimentos. La situación se fue saliendo de control y llegó incluso a oídos de El Tío Pepe, además, por supuesto, de la producción, lo que refleja la gravedad del conflicto. Manola, lejos de dar vuelta a la página, mantiene una actitud hostil que incomoda cada vez más a sus compañeros. Por su parte, La Bea se ha mostrado conciliadora, pero ya dejó en claro que no está dispuesta a seguir tolerando actitudes que rebasen el respeto y la convivencia.

¿Hasta dónde escalará esta situación? ¿Habrá consecuencias para alguna de las dos? Lo cierto es que La Granja VIP no da tregua y cada día trae nuevas tensiones que pueden cambiar el rumbo del juego.

