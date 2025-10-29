Si tu celular se comporta extrañamente, corre a revisar tu cuenta bancaria

El teléfono móvil es un banco constante de los delincuentes por lo que hay que estar atentos a cualquier señal de alerta que se pueda presentar.

Ante esto es que si notas que tu celular se comporta de manera extraña o inusual, como que no te permite conectarte a Internet o realizar llamadas, podrías estar siendo víctima de una ciberestafa.

Si te está ocurriendo esto, pues es importante que te vayas directamente a tu cuenta bancaria porque hay una gran posibilidad de que estén intentando robar tu dinero.

¿Cómo saber si eres víctima de una estafa?

De acuerdo a lo que manifiestan las autoridades policiales, el fraude por medio del SIM swapping es una de las modalidades de ciberestafa más actuales.

Los ciberdelincuentes obtienen información personal utilizando varias técnicas, como el phishing, ataques de malware o la vigilancia de redes sociales. Con estos métodos, logran duplicar la tarjeta SIM para instalarla en otro dispositivo.

Cuando los estafadores digitales acceden y toman posesión del número de teléfono, pueden extraer toda la información confidencial, como contraseñas y el acceso a servicios de banca en línea.

Cada vez más personas están conectadas.

Esa conectividad sin precedentes abre enormes oportunidades… pero también aumenta los riesgos cibernéticos.

Por eso, la firma del primer tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia marca un paso histórico para proteger a todas las… pic.twitter.com/nmaQ75GBh6 — Naciones Unidas (@ONU_es) October 28, 2025

Una vez que esto ocurre pues ya tienen la libertad de realizar transferencias a cuentas de la organización criminal o incluso solicitar préstamos de manera instantánea.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta son:

-El primer indicio importante de que puedes ser víctima de esta modalidad de estafa es que, durante el intercambio de SIM, no podrás efectuar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto. Este extremo se produce cuando los estafadores han desactivado tu SIM y están utilizando tu número de teléfono.

-Atento a que tu proveedor de teléfono te notifica que tu tarjeta SIM o teléfono se ha activado en otro dispositivo, es decir, te notifican la actividad en otro lugar.

-Si tus credenciales de inicio de sesión ya no funcionan para tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y, por lo tanto, no puedes acceder a las cuentas debes ponerte de inmediato en contacto con tu entidad bancaria para verificar que no has sido víctima de la estafa.

Si estás pasando por esto pues tienes que conectarte con tu operadora para que te confirme si alguien ha hecho un duplicado de la tarjeta SIM sin tu permiso y, rápidamente, informa a tu banco de lo que ha pasado.

