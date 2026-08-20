¡Emmanuel celebra 50 años de carrera con ‘Emmanuel Sinfónico’! ¿Habrá bioserie?
En exclusiva, Emmanuel contó los detalles de su nuevo lanzamiento ‘Emmanuel Sinfónico’ y reveló si planea un trabajo documental sobre su vida y carrera.
Mauricio Barcelata platicó en exclusiva con Emmanuel, quien contó todos los detalles de su nuevo lanzamiento ‘Emmanuel Sinfónico’, el material con el que celebra 50 años de carrera artística. ¿Habrá documental para coronar la celebración del medio siglo de trayectoria? ¡No pierdas detalle!