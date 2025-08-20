Efigenia Ramos mandó a hacer un inventario cuando se dio cuenta de que faltaban cosas de Silvia Pinal
Efigenia Ramos fue incluida en el testamento de Silvia Pinal y asegura que se siente conforme con el finiquito que le dio la familia de la primera actriz.
Efigenia Ramos es heredera de un porcentaje de las cosas que se quedaron en la casa de Silvia Pinal, entre ellos, unos abrigos. La ex asistente de la primera actriz, también tocó el tema de Mayela Laguna y confiesa que siempre sospechó sobre las mentiras que hizo en torno a la paternidad de Enrique Guzmán.
