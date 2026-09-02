¡De lujo! Así celebró Humberto Zurita su cumpleaños número 72

¡Humberto Zurita está de manteles largos! Este miércoles, el actor celebra su cumpleaños número 72. No obstante, se vio obligado a adelantar el festejo para poder celebrarlo junto a su pareja, Stephanie Salas, y sus hijos, Emiliano y Sebastián. Posteriormente, pasó unos días en Torreón, Coahuila, junto al resto de su familia.