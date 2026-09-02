Mauricio Islas revela que sus hijos son conscientes del escándalo que enfrentó hace 20 años: “Si yo estoy aquí es porque las cosas se aclararon”

Mauricio Islas comparte que sus hijos están al tanto de la polémica que vivió hace 20 años, en la que “El Puma” lo acusó de mantener relaciones con su hija Génesis, quien en ese entonces era menor de edad. A dos décadas del suceso, el actor reflexiona al respecto. Mauricio Islas forma parte del elenco de “Amiga, date cuenta”.