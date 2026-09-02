¿Se burló del vestuario de Sofía Castro? ¡José Eduardo Derbez hace frente a las acusaciones!

Recientemente se hizo viral un video en el que se aprecia a José Eduardo Derbez y Paola Dalay en la premiere de una película. Según usuarios de redes sociales, la pareja se burla del vestuario de Sofía Castro. Tras las acusaciones, el actor hace frente a los señalamientos y asegura que ni él ni su pareja se burlaron de la actriz. El artista también se pronunció sobre la polémica que se desató tras no querer darle un beso a Paola y reveló que no ha hablado con su hermano, Vadhir, sobre el proceso legal que enfrenta tras ser acusado de presunto abuso.