Ventaneando | Programa completo 2 de septiembre de 2026
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Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando. No te pierdas la información más relevante y mira nuestro programa completo de hoy, miércoles 2 de septiembre. Tenemos exclusivas sobre La Granja VIP Segunda Temporada y Sylvia Pasquel, así como notas del día a día y más. ¡Dale play!