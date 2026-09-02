Daniel Giménez Cacho presenta el monólogo “Nocturno” en Ventaneando
Los foros de Ventaneando reciben a Daniel Giménez Cacho, quien se hace presente para hablar sobre su reciente monólogo, “Nocturno”.
¡Invitado de lujo en Ventaneando! La tarde de este miércoles, 2 de agosto, recibimos al actor Daniel Giménez Cacho, quien presenta su más reciente monólogo, “Nocturno”, el cual aborda emociones como el remordimiento y la culpa. El artista también nos cuenta sobre sus más grandes retos al aceptar este proyecto. Entérate de todos los detalles aquí.