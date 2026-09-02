Exclusiva: ¡Así lucen las instalaciones de La Granja VIP Segunda Temporada!

¡Un vistazo exclusivo! En Ventaneando nos encanta consentirte, por lo que te traemos un recorrido nunca antes visto por las instalaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Pasamos por los cuartos, la cocina, la sala y mucho más. Entérate de todos los detalles aquí. Recuerda: el gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada es este domingo, 6 de septiembre. ¡No te lo pierdas!