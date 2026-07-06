Venga La Alegría | Programa 6 de julio 2026 Parte 1 | Las reacciones de los famosos y la reflexión de Sergio Sepúlveda tras la eliminación de México en el Mundial

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de julio 2026, parte 1: Irina Baeva reacciona a las acusaciones de supuesta infidelidad de Gabriel Soto, Victoria Ruffo reaccionó a las comparaciones de Eugenio Derbez, Christian Nodal y Gabriel Soto; Plutarco Haza habló fuerte sobre los divorcios, los famosos reaccionan a la eliminación de México del Mundial y la reflexión de Sergio Sepúlveda tras la derrota ante Inglaterra.

También, lo que dice la ciencia sobre las madres narcisistas, la receta de flautas de res en salsa poblana y lo que reveló Yulianna Peniche sobre el presunto robo de ‘El Coreano’. Además, los mejores diseños para brillar en el verano 2026, el reportaje de Samantha Núñez y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 5 de julio 2025. ¡Venga La Alegría!