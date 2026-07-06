Venga La Alegría | Programa 6 de julio 2026 Parte 1 | Las reacciones de los famosos y la reflexión de Sergio Sepúlveda tras la eliminación de México en el Mundial
Irina Baeva reacciona a las acusaciones de supuesta infidelidad de Gabriel Soto, la reflexión de Sergio Sepúlveda tras la derrota ante Inglaterra, lo que reveló Yulianna Peniche sobre el presunto robo de ‘El Coreano’, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de julio 2026, parte 1: Irina Baeva reacciona a las acusaciones de supuesta infidelidad de Gabriel Soto, Victoria Ruffo reaccionó a las comparaciones de Eugenio Derbez, Christian Nodal y Gabriel Soto; Plutarco Haza habló fuerte sobre los divorcios, los famosos reaccionan a la eliminación de México del Mundial y la reflexión de Sergio Sepúlveda tras la derrota ante Inglaterra.
También, lo que dice la ciencia sobre las madres narcisistas, la receta de flautas de res en salsa poblana y lo que reveló Yulianna Peniche sobre el presunto robo de ‘El Coreano’. Además, los mejores diseños para brillar en el verano 2026, el reportaje de Samantha Núñez y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 5 de julio 2025. ¡Venga La Alegría!