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Jazmín usa su ventaja en MasterChef 24/7 y hace las parejas para el Pin de HOY 6 de julio: “El terror de los equipos”

La cocinera está decidida a aprovechar todos los beneficios que le dé ser la ganadora del reto exprés en MasterChef 24/7 y ya empezó con las estrategias.

Gracias a que arrasó en la prueba exprés con la Chef Isabel Carvajal, Jazmín se ganó el derecho a armar las duplas para competir en el reto por el Pin de la semana 8 en MasterChef 24/7. Y para que todo salga como ella lo espera, dejó los equipos de la siguiente manera:

  • Ixdit y Emmanuel
  • Luis y Michelle
  • Carmen y Lancer
  • Ramahá y Claudia
  • Nora y Julio
  • Jazmín y Daniela
  • Flor, Antrax y Camila
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