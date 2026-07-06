Jazmín usa su ventaja en MasterChef 24/7 y hace las parejas para el Pin de HOY 6 de julio: “El terror de los equipos”

Gracias a que arrasó en la prueba exprés con la Chef Isabel Carvajal, Jazmín se ganó el derecho a armar las duplas para competir en el reto por el Pin de la semana 8 en MasterChef 24/7. Y para que todo salga como ella lo espera, dejó los equipos de la siguiente manera:



Ixdit y Emmanuel

Luis y Michelle

Carmen y Lancer

Ramahá y Claudia

Nora y Julio

Jazmín y Daniela

Flor, Antrax y Camila