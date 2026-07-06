Jazmín usa su ventaja en MasterChef 24/7 y hace las parejas para el Pin de HOY 6 de julio: “El terror de los equipos”
La cocinera está decidida a aprovechar todos los beneficios que le dé ser la ganadora del reto exprés en MasterChef 24/7 y ya empezó con las estrategias.
Gracias a que arrasó en la prueba exprés con la Chef Isabel Carvajal, Jazmín se ganó el derecho a armar las duplas para competir en el reto por el Pin de la semana 8 en MasterChef 24/7. Y para que todo salga como ella lo espera, dejó los equipos de la siguiente manera:
- Ixdit y Emmanuel
- Luis y Michelle
- Carmen y Lancer
- Ramahá y Claudia
- Nora y Julio
- Jazmín y Daniela
- Flor, Antrax y Camila