Exclusiva: “Es un buen chavo”, el papá de Valentina Gilabert habla de la relación de su hija con José Said

Ernesto Gilabert revela que su familia ha recibido fuertes amenazas en torno a la polémica que generó el caso de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga.

Ernesto Gilabert, papá de Valentina Gilabert habló en exclusiva para Ventaneando y relató las últimas actualizaciones del polémico caso al que se enfrentó su hija, a quien le ha pedido que no se enganche con las críticas.

