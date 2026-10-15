Exclusiva: “Sigue aquí conmigo”; Aylín Mújica revela que su hijo, Mauro Menéndez, se le ha manifestado en diversas formas

Las cámaras de Ventaneando hablaron en exclusiva con Aylín Mújica previo a la más reciente función de la obra de teatro, Las Intocables. La actriz se sinceró sobre cómo ha sido volver a los escenarios tras la lamentable pérdida de su hijo, Mauro Menéndez, y reveló que se le ha manifestado en múltiples formas, pero no fue hasta ahora que finalmente soñó con él. Aylín también nos compartió que, en cuanto termine la gira de Las Intocables, depositará las cenizas de su hijo en el océano. Aquí la entrevista completa.