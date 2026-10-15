Maribel Guardia sobre José Julián: “Tengo la ilusión de que algún día va a entrar por la puerta y me dará un beso”

Maribel Guardia fue parte del emblemático desfile de Catrinas, celebrado en el Teatro de la Ciudad. Al término del evento, compartió que colocará un altar de Día de Muertos en memoria de su hijo, Julián Figueroa, y señaló: “A veces tengo la ilusión de que algún día va a entrar por la puerta y me dará un beso”. En cuanto a sus problemas legales con Imelda Garza, prefirió no hablar al respecto. No obstante, Marcelia Figueroa aprovechó nuestro lente para mostrar su apoyo a la reconocida actriz, haciendo énfasis en que pronto la justicia acomodará todo.