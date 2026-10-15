Ventaneando | Programa completo 15 de octubre de 2026

¡No te pierdas lo último del espectáculo! Mira el programa completo de Ventaneando de hoy, jueves 15 de octubre, y entérate de lo último de la farándula mexicana. Tenemos exclusivas, con Aylín Mújica y Verónica del Castillo, así como la visita al foro de Ryan Stajmiger, protagonista de la obra de Broadway de Beetlejuice, notas del día y más. ¡Dale play!