Reabren el caso por presunta agresión en contra de Julio Iglesias; esto se sabe

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España aprueba la reapertura de la investigación por presunto agresión sexual en contra de Julio Iglesias, derivada de una denuncia interpuesta por dos exempleadas: una empleada doméstica y una fisioterapeuta. Los hechos habrían ocurrido en 2021. En Ventaneando nos entrelazamos con nuestro corresponsal en España, Alex Álvarez, quien nos cuenta al respecto.