Reabren el caso por presunta agresión en contra de Julio Iglesias; esto se sabe
El caso de Julio Iglesias por presunta agresión sexual contra dos exempleadas se reabrirá en España.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España aprueba la reapertura de la investigación por presunto agresión sexual en contra de Julio Iglesias, derivada de una denuncia interpuesta por dos exempleadas: una empleada doméstica y una fisioterapeuta. Los hechos habrían ocurrido en 2021. En Ventaneando nos entrelazamos con nuestro corresponsal en España, Alex Álvarez, quien nos cuenta al respecto.