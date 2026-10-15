“No ha pagado”; Aida Cuevas lanza contundente advertencia a su hermano Carlos

Aida Cuevas advierte que su hermano Carlos tiene hasta diciembre para saldar los millones de pesos a los que fue sentenciado. De lo contrario, podría ser embargado.“No ha pagado. Espero que todo se resuelva”; comentó. Según la artista, el pago actual es de más de dos millones de pesos, mientras que la cantidad total llega hasta los nueve millones. Aida también apoya que Jean Aguilera promueva que Bad Bunny cante algún tema de Juan Gabriel.