EXCLUSIVA: Ventaneando revela cómo lucen los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, por primera vez en 19 años

Por primera vez, un medio de espectáculos logró captar cómo lucen los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, de nombres Miguel y Daniel, mientras alcanzan la adultez. Por casi toda su vida habían permanecido fuera del ojo público, pero ahora sabemos que el mayor de sus hijos varones es casi idéntico a "El Sol".

La exclusiva fue de Ventaneando y se consiguió gracias a la pericia de Ricardo Manjarrez, periodista y conductor del programa.

Exclusiva de Ventaneando: Así se ven actualmente los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde Aracely Arámbula fue vista cerca de los mostradores de una aerolínea. Ahí, la cámara de Ventaneando identificó acompañándola a Miguel y Daniel, los dos hijos que la actriz tuvo con Luis Miguel.

En las imágenes puede apreciarse que Miguel, el mayor, es muy parecido físicamente con el intérprete de "Cuando calienta el sol". La cámara pudo captarlo antes de que se colocara un cubrebocas y el personal de la aerolínea lo guiara, junto con su hermano, hacia un acceso privado para la puerta de abordaje. Posteriormente Ventaneando volvió a captarlo en su ruta.

Ricardo Manjarrez declaró durante la emisión de Ventaneando que Daniel, el hijo menor, es un poco más parecido a Aracely Arámbula. Sin embargo, su rostro no puede ser mostrado por medios de comunicación al tratarse todavía de un menor de edad.

"Me voy de vacaciones", fue lo único que declaró Aracely Arámbula ante la prensa, luego de que ocurriera una breve persecución hacia los filtros de seguridad del aeropuerto. Alcanzó a tomarse foto con una fan antes de retirarse.

Aunque tanto Luis Miguel como Aracely Arámbula protegieron muchísimo su privacidad, se sabe que su relación comenzó en el año 2005 y finalizó en 2009. Tuvieron a su primer hijo el 1º de enero de 2007 y Daniel nació el 18 de diciembre de 2008.