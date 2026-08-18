Exclusiva: Gabriel Varela confirma que Aylín Mújica será parte de su nueva obra de teatro y advierte sobre FRAUDE en el gremio: “La desprecio tanto”

Pese a la reciente pérdida de su hijo, Aylín Mújica será parte de la nueva obra de teatro “Las Intocables”, según confirmó el productor Gabriel Varela; quien también se sinceró sobre su buen estado de salud tras estar al borde de la muerte. Varela aprovechó nuestro lente para advertir sobre un fraude en el reapertura del Teatro Balderas por parte de Patricia Luna Meneses. “Esa señora defraudó a Salvador Varela y después a mí (...) La desprecio tanto”; reveló.