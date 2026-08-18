Exclusiva | Alfonso Herrera habla sobre su nuevo proyecto, La Captura: “Estamos frente al hombre más buscado del planeta”
Alfonso Herrera y Héctor Kotsifakisnos hablan sobre su nueva película, “La Captura”; un proyecto sobre El Chapo Guzmán.
Las cámaras de Ventaneando hablan en exclusiva con Alfonso Herrera y Héctor Kotsifakisnos, quienes nos cuentan sobre su próximo proyecto: “La Captura”; una película que re-construye la captura de El Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. “Estamos frente al hombre más buscado del planeta”; revela el ex-RBD.