Exclusiva | Alfonso Herrera habla sobre su nuevo proyecto, La Captura: “Estamos frente al hombre más buscado del planeta”

Las cámaras de Ventaneando hablan en exclusiva con Alfonso Herrera y Héctor Kotsifakisnos, quienes nos cuentan sobre su próximo proyecto: “La Captura”; una película que re-construye la captura de El Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. “Estamos frente al hombre más buscado del planeta”; revela el ex-RBD.