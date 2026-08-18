Ventaneando | Programa completo 18 de agosto de 2026
No te pierdas lo mejor del espectáculo y mira el programa completo de Ventaneando hoy, martes 18 de agosto. Tenemos exclusivas, notas del día y más. ¡Dale play!
Mira el programa completo de Ventaneando de hoy, martes 18 de agosto, y mantente al tanto de lo último del espectáculo. Tenemos exclusivas con Shanik Aspe, Gabriel Varela y Alfonso Herrera, así como la visita al foro de Alexis Hernández Peña, notas del día y más. ¿Qué esperas? ¡Dale play!